Tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo chạy lại sau 5 tháng tạm dừng

Ngày 26/2, tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo đã hoạt động trở lại, sau hơn 5 tháng tạm dừng.

Chuyến tàu chở theo hơn 500 hành khách, đánh dấu sự tái khởi động của tuyến vận tải biển quan trọng kết nối đất liền từ TPHCM đến đặc khu Côn Đảo.

Tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo có sức chứa hơn 1.100 người (Ảnh: Trung tâm VHTT và DL Côn Đảo).

Nhân dịp này, đơn vị khai thác đã triển khai chương trình ưu đãi giảm giá vé từ 15/3 đến 12/7.

Theo đó, giá vé người lớn đi trong ngày thường sẽ giảm từ 790.000 đồng/ vé xuống còn 590.000 và từ 950.000 đồng/vé xuống còn 690.000 trong ngày cuối tuần. Tương tự, giá vé dành cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và giá vé VIP cũng giảm từ 160.000 đến 210.000 đồng/vé.

Tàu cao tốc Thăng Long có sức chứa 1.107 hành khách, thời gian di chuyển khoảng 3h30 phút.

Thời gian khởi hành từ Vũng Tàu đi Côn Đảo lúc 7h30 và từ Côn Đảo về Vũng Tàu lúc 13h.

