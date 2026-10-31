Chưa thể thông nút giao cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 10

Ngày 31/10, thời hạn cuối để thông xe nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Biên Hòa - Vũng Tàu theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất được việc vận hành nút giao này.

Mới đây, Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp rà soát, lắp đặt bổ sung biển báo tại khu vực nút giao Quốc lộ 51 để chuẩn bị thông nút giao Tân Hiệp.

Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện PMU 85 cho biết, chủ đầu tư vẫn cần thêm thời gian thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông về các điều kiện để thông xe nút giao này.

Trước đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được thông xe toàn tuyến từ đầu tháng 10, trong khi đoạn nối tiếp dài hơn 1km từ quốc lộ 51 đến nút giao Tân Hiệp vẫn phải tạm đóng.

Tại hiện trường, toàn bộ nhánh rẽ của nút giao Tân Hiệp do PMU 85 làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu và hệ thống an toàn giao thông. Ngày 27/10, PMU 85 đã có văn bản xin ý kiến thống nhất từ Cục Cảnh sát giao thông về phương án thông xe nút giao Tân Hiệp.

Trong văn bản này, chủ đầu tư đề xuất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ đi qua nút giao Tân Hiệp để vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đồng thời nâng tốc độ tuyến chính cao tốc này từ 80km/h lên 100km/h, riêng các nhánh nút giao khai thác theo vận tốc thiết kế tùy từng nhánh.

Việc hạn chế phương tiện được đưa ra do các đoạn tuyến lân cận thuộc dự án thành phần 1 và dự án thành phần 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn trong giai đoạn khai thác tạm, phải tiếp tục xử lý kỹ thuật một số vị trí cục bộ.

Để phương tiện nhận diện hướng tuyến chính xác và bảo đảm an toàn khi nhập làn, PMU 85 đề nghị VEC khẩn trương lắp đặt biển báo phân luồng, biển hạn chế phương tiện từ phạm vi các nhánh nút giao Quốc lộ 51 dẫn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau khi phương án tổ chức giao thông chính thức được cấp thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị sẽ dỡ bỏ rào chắn dải phân cách để thông toàn tuyến.

Trước đó, ngày 4/10, tại buổi kiểm tra hiện trường sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất việc thông xe nút giao Tân Hiệp trong tháng 10. Yêu cầu này tiếp tục được Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh trong chỉ đạo gửi PMU 85 vào giữa tháng.