Vietjet đề xuất nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, khai thác lâu dài ga T1

Vietjet đang khai thác khu vực sảnh A của ga hành khách T1 sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ bay nội địa. Tuy nhiên, thời hạn thuê chỉ kéo dài 12 tháng, gây khó khăn cho việc tổ chức khai thác ổn định. Do đó, hãng đang làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để đề nghị kéo dài thời hạn thuê lên khoảng 10 năm hoặc dài hơn.

Trên cơ sở định hướng phát triển dài hạn, Tập đoàn Sovico (cổ đông sáng lập của Vietjet) cũng đề xuất tài trợ lập dự án điều chỉnh quy hoạch và nâng cấp tổng thể sân bay Tân Sơn Nhất theo hướng hiện đại, đồng bộ. Sau khi quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Vietjet mong muốn được đầu tư hoặc thuê dài hạn nhà ga T1.

Nhà ga hành khách T1 sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

Vietjet cho biết, hãng hiện có quy mô đội máy bay lớn với lượng vận chuyển gần 30 triệu lượt khách mỗi năm, song chưa chủ động được các dịch vụ mặt đất tại sân bay, ảnh hưởng đến trải nghiệm hành khách cũng như hình ảnh với khách quốc tế.

Ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, Vietjet cũng đề xuất tham gia đầu tư một số hạng mục hạ tầng tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) nhằm đảm bảo năng lực khai thác đồng bộ. Các hạng mục bao gồm khu bảo dưỡng thiết bị mặt đất, khu chế biến suất ăn hàng không, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh, hệ thống logistics hàng hóa và khu đô thị hàng không.

Đối với sân bay Nội Bài, hãng đề xuất tài trợ điều chỉnh quy hoạch, định hướng phát triển thành trung tâm hàng không chi phí thấp của Việt Nam và khu vực, trong bối cảnh công suất quy hoạch được điều chỉnh giảm.

Theo doanh nghiệp, các đề xuất nhằm tạo điều kiện để hãng chủ động hơn trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển đồng bộ của hạ tầng hàng không quốc gia.