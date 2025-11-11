Hai phụ nữ tử vong dưới nước, đầu đội mũ bảo hiểm, chân vướng lưới đánh cá

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh điều tra nguyên nhân khiến hai phụ nữ tử vong dưới cầu Long Hồ.

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân đi qua khu vực cầu Long Hồ phát hiện hai phụ nữ nằm bất động ở dưới nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể hai phụ nữ (Ảnh: Hoàng Đức).

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường kiểm tra và xác định cả hai nạn nhân đã tử vong.

Theo lãnh đạo phường Bắc Cam Ranh, tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hai phụ nữ nằm dưới nước, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, chân vướng vào lưới đánh cá.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định hai phụ nữ đến khu vực này để bắt cá, có thể bị trượt chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

“Họ là hai chị em, đã lớn tuổi. Theo người nhà nạn nhân, cả hai đều không biết bơi”, lãnh đạo phường Bắc Cam Ranh cho biết.