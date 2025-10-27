Hải Phòng tháo dỡ 225 ngôi mộ giả trong khu vực dự án đường sắt

Ngày 27/10, UBND xã An Khánh (TP Hải Phòng) thông tin cho báo chí, lực lượng chức năng địa phương đã hoàn thành việc tháo dỡ 225 ngôi mộ có dấu hiệu ngụy tạo nằm trong phạm vi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn.

Những ngôi mộ giả bị phá dỡ (Ảnh: V.M.).

Qua rà soát, 225 ngôi mộ này thuộc 17 hộ dân. Tất cả đều không có cốt, được xây trên nền bê tông, mạch vữa còn mới, không có lối đi vào. Đáng chú ý, nhiều bia mộ ghi trùng tên người mất, thể hiện dấu hiệu làm giả.

Một số hộ xây hàng chục ngôi mộ cùng lúc, như hộ ông Trần Văn V. (thôn Minh Khai) có 33 ngôi mộ, ông Bùi Văn N. (thôn Kim Châm) có 29 ngôi mộ. Làm việc với cơ quan chức năng, các hộ cho biết việc xây mộ nhằm “giữ chỗ”, tuy nhiên lý do này bị đánh giá không thuyết phục, bởi nhiều ngôi mộ xuất hiện sau khi mốc giới dự án đã được cắm.

Theo lãnh đạo xã An Khánh, việc dựng mộ giả có thể nhằm trục lợi chính sách đền bù, nếu không được phát hiện kịp thời sẽ gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho ngân sách.

Chính quyền xã đã tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ, di chuyển các ngôi mộ ra khỏi khu vực dự án. Đến nay, toàn bộ 225 ngôi mộ giả đã được giải tỏa.

Lực lượng chức năng tiếp tục giám sát và xác minh để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Trước đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn, cơ quan chức năng cũng từng phát hiện hiện tượng người dân ngụy tạo tài sản để trục lợi đền bù.