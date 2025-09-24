Hải Phòng tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Ngày 24/9, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 thông tin, lễ hội kéo dài 12 ngày (từ 10 đến 21/8 Âm lịch). Đây là sự kiện văn hóa truyền thống tiêu biểu đầu tiên của Hải Phòng sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, cho biết lễ hội được nâng cấp cả phần lễ và phần hội, tổ chức trang trọng, mở rộng không gian, đúng nghi thức truyền thống.

Tái hiện diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu tại lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN).

Ngày 7/10 (16/8 âm lịch) là trọng tâm với chuỗi hoạt động: tưởng niệm 583 năm ngày mất của Nguyễn Trãi, 725 năm ngày mất của Trần Hưng Đạo, khai hội mùa thu, lễ khai ấn Đức Thánh Trần và chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”.

Tại lễ hội, Hải Phòng sẽ tổ chức lễ vinh danh Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Phần hội có điểm nhấn với chương trình nghệ thuật kết hợp ca múa nhạc, xiếc và trình chiếu 3D mapping-layer, tái hiện chiến công của quân dân nhà Trần, đặc biệt là Hưng Đạo Đại Vương tại Vạn Kiếp.

Trong khuôn khổ lễ hội, thành phố tổ chức Tuần Văn hóa - du lịch và xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, làng nghề, ẩm thực đặc sắc; giao lưu nghệ thuật dân gian và các tour trải nghiệm gắn với Di sản thế giới.