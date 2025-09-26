Hải Phòng đặt mục tiêu "thành phố không ma túy"

Ngày 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 thành viên và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch với sự tham gia của Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, các Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố.

Đại hội cũng bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: Đ.X.).

Đại hội có sự tham dự của 445 đại biểu, đại diện cho hơn 243.000 đảng viên toàn thành phố. Các đại biểu đã thảo luận tập trung vào giải pháp thực hiện 5 đột phá chiến lược và mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.

Buổi chiều, Đại hội nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện và tiến hành 12 tham luận tại hội trường. Các ý kiến đóng góp nhiều giải pháp cụ thể cho mục tiêu phát triển thành phố giai đoạn 2025-2030.

Theo báo cáo, trong 445 đại biểu dự Đại hội có gần 79% là nam, hơn 21% là nữ; phần lớn ở độ tuổi 41-60. Trình độ chuyên môn cao, với 41 Tiến sĩ, 358 Thạc sĩ và 46 Cử nhân; hơn 96% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp.

Đại biểu tham dự đến từ nhiều lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng chiếm hơn 56%, chính quyền 36%, còn lại là Mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang và kinh tế - doanh nghiệp.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục làm việc trong những ngày tới.