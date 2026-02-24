Hải Phòng rót hơn 45 tỷ đồng để cải tạo suối Côn Sơn

Sau khi triển khai dự án, suối Côn Sơn có dòng nước chảy quanh năm thay vì chỉ hoạt động mạnh vào mùa mưa như trước kia, tạo cảnh quan cho di tích và thêm trải nghiệm cho du khách (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Qua nghe báo cáo của chủ đầu tư và đơn vị thi công, đồng thời khảo sát hiện trường vào ngày 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ tình trạng úng ngập nước tại khu vực suối. Ông đề nghị tính toán lại cao độ nền, công suất máy bơm để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi mực nước dâng cao.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh việc cải tạo phải giữ gìn tối đa yếu tố tự nhiên của dòng suối. Ông yêu cầu hạn chế bê tông hóa, tránh làm biến đổi không gian vốn có của di tích.

Đối với các hạng mục bảo đảm an toàn, ông Châu đề nghị nghiên cứu bổ sung lan can, rào chắn phù hợp. Các giải pháp phải bảo đảm an toàn cho người dân và du khách nhưng vẫn hài hòa với tổng thể cảnh quan.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu nghiên cứu phương án chỉnh trang cảnh quan hai bên suối. Ông đề nghị trồng bổ sung cây xanh, tạo điểm nhấn phù hợp để phục vụ du khách tham quan.

Ông lưu ý các đơn vị cần tham khảo kinh nghiệm tại một số khu du lịch, di tích tương đồng để có giải pháp phù hợp. Việc đầu tư phải bảo đảm tính thẩm mỹ, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích.

Đối với hệ thống điện và chiếu sáng, ông Châu yêu cầu tính toán hợp lý. Hệ thống phải bảo đảm mỹ quan, an toàn, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan.

Ông Châu cũng đề nghị xem xét các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn. Ông nhấn mạnh cần giữ không gian tôn nghiêm, thanh tịnh của khu di tích trong suốt quá trình thi công và khai thác.

Người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh quá trình triển khai dự án phải bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di tích.

Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công và Ban quản lý di tích phối hợp chặt chẽ. Mục tiêu là phục hồi dòng suối theo hướng gần gũi tự nhiên, góp phần nâng cao giá trị cảnh quan.

Tại khu vực cải tạo cảnh quan trước chùa Côn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và UBND phường Trần Hưng Đạo xây dựng phương án tổ chức giao thông phù hợp. Ông đề nghị bố trí bãi đỗ xe hợp lý, tạo thuận lợi cho du khách.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu phương án chỉnh trang cảnh quan hai bên suối Côn Sơn (Ảnh: Nguyễn Hạnh).

Chủ tịch yêu cầu tăng cường liên kết giữa các điểm di tích trong khu vực. Ông đề nghị bảo vệ nghiêm cảnh quan khu vực hồ bán nguyệt, không để phát sinh vi phạm.

Ông cũng chỉ đạo khẩn trương thu dọn cây cối hư hại, xử lý các công trình xuống cấp dọc tuyến đường dẫn vào di tích. Các đơn vị phải bảo đảm mỹ quan chung của toàn khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai việc đánh số, quản lý hệ thống cây thông lâu năm thuộc di tích. Ông lưu ý việc bố trí bãi đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến bộ rễ của cây.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao xây dựng nội dung thuyết minh tại các điểm di tích theo hướng đầy đủ, ngắn gọn, dễ nhớ. Nội dung phải làm nổi bật giá trị lịch sử - văn hóa của từng điểm.

Sở Xây dựng được giao phối hợp các đơn vị khẩn trương lập quy hoạch tổng thể khu vực Chí Linh cũ. Trong đó, trọng tâm là Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và các di tích trên địa bàn.

Quy hoạch phải bảo đảm việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích gắn với định hướng phát triển du lịch bền vững. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm dự án đạt hiệu quả cao nhất.