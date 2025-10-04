Bão Matmo tăng cấp nhanh, những khu vực nào bị ảnh hưởng?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 4/10, bão Matmo (bão số 11) đã mạnh lên cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14 và hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo, rạng sáng 5/10, bão sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng sáng 6/10, bão đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão lúc này giảm xuống cấp 10, giật cấp 13 trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Dự báo chiều 6/10, bão đi vào đất liền khu vực Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Dự báo vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Dự báo hoàn lưu bão Matmo cũng sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội với lượng mưa phổ biến 100-200mm, thời gian mưa tập trung vào rạng sáng 6/10 và kéo dài đến sáng 7/10.

Với lượng mưa lớn, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo xuất hiện một đợt lũ kéo dài từ ngày 6/10 đến 9/10 trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An.

"Thiên tai chồng thiên tai"

Tại cuộc họp chiều 3/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão Matmo hết sức nguy hiểm, là "thiên tai chồng thiên tai". Các địa phương cần nhận thức rõ tính chất đặc biệt phức tạp của tình hình để có biện pháp kịp thời, không được chủ quan.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan dự báo tiếp tục cập nhật, kết hợp dự báo quốc tế với kinh nghiệm thực tiễn, chuẩn bị cho tình huống "bão chồng bão, đa thiên tai".

Do sau bão số 10, nhiều đoạn đê sông, đê biển còn yếu, Phó Thủ tướng yêu cầu trong hai ngày trước khi bão đổ bộ, các địa phương phải huy động lực lượng xử lý ngay.

Phó Thủ tướng đánh giá vùng núi trung du Bắc Bộ là khu vực đặc biệt nguy hiểm, nhiều nơi chưa khắc phục hết thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn còn dang dở, nay lại đối mặt mưa lớn. Vì vậy, cơ quan khí tượng thủy văn cần khoanh định chính xác khu vực mưa lớn, tính toán cả lượng nước đổ về từ thượng nguồn.

Chính quyền địa phương, công an, quân đội phải kiên quyết cưỡng chế di dời trong trường hợp người dân không chấp hành, đồng thời bảo đảm an toàn tài sản, tàu thuyền để bà con yên tâm, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng.