Vị trí đặt ga đầu tiên trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Ga Hải Dương Nam thuộc Dự án đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và quảng trường ga, là một trong những ga hoàn thành thiết kế kỹ thuật sớm nhất. Dự án chính thức khởi công ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ảnh, khu bãi đất trống là đường vào ga Hải Dương Nam, cũng là nơi khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo ghi nhận, ga nằm trên địa bàn các xã Gia Lộc và Yết Kiêu, TP Hải Phòng. Vị trí ga được đánh giá thuận lợi khi kết nối trực tiếp với các trục giao thông quan trọng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5.

Ga Hải Dương Nam được quy hoạch đảm nhiệm đồng thời chức năng đón trả hành khách và vận tải hàng hóa. Đây là một trong những điểm trung chuyển quan trọng trên tuyến đường sắt mới, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

UBND xã Gia Lộc đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích theo yêu cầu của chủ đầu tư. Công tác bồi thường, hỗ trợ được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Chủ tịch UBND xã Gia Lộc Phạm Văn Thung cho biết địa phương đã thành lập các tổ công tác trực tiếp làm việc với từng hộ dân. Hồ sơ được xử lý theo cơ chế ưu tiên đặc biệt nhằm bảo đảm kịp thời bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Chúng tôi xác định việc khởi công ga Hải Dương Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Địa phương không để bất cứ vướng mắc thủ tục nào ảnh hưởng đến tiến độ khởi công theo kế hoạch”, ông Thung nói.

Khu vực dự kiến xây dựng ga Hải Dương Nam giáp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ban Quản lý dự án Đường sắt đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật ga Hải Dương Nam và hoàn tất lựa chọn nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát. Các phương án thi công, tổ chức mặt bằng và biện pháp an toàn được rà soát kỹ lưỡng.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 390,9km, khổ tiêu chuẩn 1.435mm, vận tốc thiết kế 160km/h. Tuyến đường sắt vận chuyển hỗn hợp hành khách và hàng hóa, với tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng.

Dự án được đánh giá là tuyến đường sắt hiện đại nhất từ trước đến nay của Việt Nam. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển logistics, công nghiệp và thương mại cho toàn vùng Bắc Bộ.

Theo bản đồ hướng tuyến, ga Hải Dương Nam nằm gần các khu công nghiệp lớn như Đại An, Phúc Điền, Tân Trường. Đây là khu vực có sản lượng hàng hóa lớn nhưng hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ.

Việc hình thành ga và tuyến đường sắt mới được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đồng thời, dự án mở ra thêm lựa chọn phương thức vận tải có chi phí thấp và ổn định hơn cho doanh nghiệp.

Ga Hải Dương Nam được xác định có vai trò quan trọng trong trung chuyển hàng hóa. Vị trí trên tuyến đường sắt mới cho phép kết nối nhanh với cảng Lạch Huyện và liên vận với Trung Quốc mà không cần sang toa.

Lợi thế này giúp giảm chi phí trung chuyển, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của doanh nghiệp trong khu vực.

Ngoài vai trò logistics, ga Hải Dương Nam còn mở ra cơ hội phát triển không gian đô thị mới tại xã Gia Lộc và các địa phương lân cận. Khu vực quanh ga được dự báo sẽ hình thành các trung tâm dịch vụ, kho bãi và thương mại.

Phối cảnh tổng thể quảng trường và sân ga Hải Dương Nam (Ảnh: BQL Dự án).

Ga Hải Dương Nam khởi công cùng thời điểm với các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng và Lương Tài. Đây là bước cụ thể hóa mục tiêu đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo khí thế thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Việc khởi công ga Hải Dương Nam là công trình đầu tiên trên toàn tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thể hiện quyết tâm của Hải Phòng trong triển khai dự án giao thông chiến lược quốc gia.