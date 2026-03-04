Hai người đàn ông bị xử phạt vì "độ" động cơ vỏ lãi

Ngày 4/3, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Sa Đéc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Huỳnh Tấn Lộc (SN 1994) và Lê Văn Lâm (SN 1995) vì có hành vi vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt (Ảnh: CTV).

Lúc 10h30 ngày 21/2, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc 3 phương tiện vỏ lãi đang di chuyển trên tuyến kênh Lấp Vò - Sa Đéc theo hướng từ phường Sa Đéc đến xã Lấp Vò có biểu hiện nghi vấn.

Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Sa Đéc nhanh chóng triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi đến thủy phận thuộc khóm Vườn Hồng, phường Sa Đéc, tổ công tác phát hiện và ra hiệu lệnh dừng 3 phương tiện vỏ lãi do Huỳnh Tấn Lộc, Lê Văn Lâm và Lê Quốc Cường (SN 1999) đang điều khiển.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện các đối tượng có nhiều lỗi vi phạm như không có giấy đăng ký chứng nhận phương tiện theo quy định, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thuyền viên không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng 4.

Ngoài ra, cả ba động cơ máy ngoài của vỏ lãi đều đã được độ chế với công suất lớn, có khả năng di chuyển trên mặt nước với tốc độ cao.

Căn cứ vào hành vi vi phạm của các đối tượng, Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc đã xử phạt vi phạm hành chính Huỳnh Tấn Lộc số tiền 9 triệu đồng và Lê Văn Lâm 11,5 triệu đồng.