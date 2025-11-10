Hai người dân Lý Sơn cứu nạn trong bão Kalmaegi được khen thưởng

Sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), đã trao Giấy khen cho ông Phan Duy Quang (SN 1978) và anh Lê Văn Sanh (SN 1988), đều trú tại đặc khu Lý Sơn, vì hành động dũng cảm cứu người giữa sóng dữ.

UBND đặc khu Lý Sơn cũng khen thưởng ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu An Vĩnh Express, vì thành tích xuất sắc khi tham gia tìm kiếm, ứng cứu 3 người trôi dạt trên biển.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tặng Giấy khen cho ông Phan Duy Quang (Ảnh: UBND đặc khu Lý Sơn).

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu anh C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tham gia tìm kiếm cũng không có kết quả.

Đến sáng 8/11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. được ứng cứu thành công. Cả 3 người được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.