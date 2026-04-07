Đã tìm thấy nam sinh trường chuyên sau gần 2 ngày mất tích khi tắm biển

Ngày 7/4, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho biết sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng nhân dân địa phương đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H., nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích vào chiều 5/4.

Theo ông Toàn, thi thể em H. được tìm thấy lúc 4h25 cùng ngày, ngay khu vực nạn nhân gặp nạn. Chính quyền địa phương đang phối hợp, hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê để lo hậu sự.

Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Trong suốt gần 2 ngày qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện và người dân địa phương đã tích cực tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, sáng 6/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã đến thăm hỏi, động viên em N.N.H., học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) - người may mắn được cứu sống trong vụ đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h ngày 5/4, nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến phường Quy Nhơn thi đánh giá năng lực. Sau khi hoàn tất bài thi, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển.

Thi thể nam sinh được phát hiện tại khu vực gần vị trí gặp nạn (Ảnh: Doãn Công).

Trong lúc tắm biển, em H.Đ.A.H. và N.N.H. không may đuối nước, bị sóng lớn cuốn mất tích. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được N.N.H. Riêng H.Đ.A.H bị sóng cuốn mất tích.

UBND phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn; chỉ tắm tại khu vực được phép, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chú ý các cảnh báo từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn cho bản thân.