Bão Matmo vừa hình thành, dự báo mạnh cấp 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng sớm 2/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Lúc 7h, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Trong 24 giờ tới, bão Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Đến sáng 3/10, bão Matmo trên vùng ven biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Sáng 4/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Matmo (Ảnh: NCHMF).

Lúc 7h ngày 5/10, bão Matmo trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70km về phía Đông Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Do ảnh hưởng của bão Matmo từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.