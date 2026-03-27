Hai du khách Hàn Quốc nhận lại tiền, giấy tờ thất lạc ở sân bay

Ngày 27/3, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, đã kịp thời trao trả tài sản cho 2 hành khách nước ngoài.

Trước đó, ngày 24/3, Đội trinh sát Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của ông Choi Seong Tea (quốc tịch Hàn Quốc) về việc thất lạc một túi xách, bên trong có khoảng 9,3 triệu đồng, hộ chiếu cùng một số giấy tờ quan trọng.

Khách nước ngoài nhận lại tài sản bị thất lạc ở sân bay (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương kiểm tra, xác minh. Đến ngày 25/3, lực lượng chức năng đã liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản đến tay hành khách Choi Seong Tea.

Cùng ngày 25/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh, Thượng úy Huỳnh Trương Nhật, cán bộ Đội kiểm soát an ninh quốc tế 3, phát hiện một túi xách do hành khách bỏ quên, bên trong gồm giấy tờ tùy thân, điện thoại iPhone 15 ProMax và 300.000 Won, tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.

Chỉ huy ca công tác đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin và trao trả đầy đủ tài sản cho hành khách Hwang EoJin (quốc tịch Hàn Quốc).

Khi nhận lại tài sản, các hành khách đều bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới cán bộ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.