Quy hoạch sân bay Đà Nẵng công suất 20 triệu hành khách/năm

Ngày 5/3, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng công bố quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, sân bay đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với công suất khoảng 20 triệu hành khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm. Sân bay có khả năng khai thác các loại máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 và tương đương.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được quy hoạch 20 triệu hành khách/năm (Ảnh: Bình An).

Tầm nhìn đến 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu hành khách/năm, nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên khoảng 330.000 tấn/năm.

Về hạ tầng khu bay, quy hoạch giữ nguyên 2 đường cất hạ cánh hiện hữu trong cả giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Sân bay sẽ được bổ sung một đường lăn thoát nhanh và 2 đường lăn nối nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng.

Khu sân đỗ máy bay được quy hoạch mở rộng về phía Nam, tối ưu phương án bố trí để nâng tổng số vị trí đỗ lên khoảng 52 vị trí, đáp ứng nhu cầu phát triển của các hãng hàng không trong tương lai.

Theo quy hoạch, một đài kiểm soát không lưu mới sẽ được xây dựng tại khu vực phía bắc sân bay, gần nhà kho K1 của Trung đoàn 372, với diện tích khoảng 4.000m2.

Phối cảnh mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với nhà ga T1 công suất 14 triệu lượt khách/năm, nhà ga T2 với 6 triệu lượt khách/năm và nhà để xe cao tầng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Sân bay sẽ được bổ sung các hệ thống kỹ thuật hiện đại như đài dẫn đường VOR/DME phía bắc đường cất hạ cánh; hệ thống đèn tiếp cận CAT II cho đầu 35L; hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) khi có nhu cầu.

Các công nghệ đảm bảo an toàn khai thác cũng được nghiên cứu triển khai, gồm hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh, giám sát đa điểm, giám sát bề mặt sân bay và thiết bị phát hiện, xua đuổi chim.

Trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, quy hoạch xác định mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía Nam để nâng công suất lên khoảng 14 triệu hành khách/năm. Nhà ga quốc tế T2 sẽ được cải tạo, nâng công suất lên khoảng 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực phía Bắc sân bay với diện tích khoảng 2,46ha, đáp ứng công suất 100.000 tấn/năm vào năm 2030 và 330.000 tấn/năm vào năm 2050.

Sân bay cũng được quy hoạch các hạng mục dịch vụ khác như khu bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện hàng không diện tích khoảng 1,32ha. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không khoảng 6.200m2. Tiếp tục sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không hiện hữu.

Hệ thống giao thông kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ được thực hiện thông qua các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Phi Khanh và Đặng Thùy Trâm, kết hợp với đường ngầm và đường sắt đô thị theo quy hoạch của thành phố.

Theo quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kì 2021-2030 và tầm nhìn 2050 khoảng hơn 806ha, trong đó hơn 71ha do hàng không dân dụng quản lý; hơn 516ha đất do quân sự quản lý; hơn 218ha đất dùng chung.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết sau khi quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt ngày 12/2, thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà ga T2, chủ động chuẩn bị các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ. Trong các hạng mục triển khai, việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng sân bay được xác định là yếu tố then chốt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi thành phố đang triển khai nhiều định hướng lớn như khu thương mại tự do và đô thị sân bay.