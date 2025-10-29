Hai con rùa quý hiếm được phát hiện trong ngôi đền

Sáng 29/10, Hạt Kiểm lâm Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao 2 cá thể rùa núi viền cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.

Hai cá thể rùa này trước đó được phát hiện trong khuôn viên đền Đại An tại xã Đức Thịnh vào chiều 27/10.

Hai cá thể rùa núi viền quý hiếm được phát hiện ở Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ngay sau đó, Ban Quản lý đền Đại An báo cáo chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để phối hợp xử lý. Qua kiểm tra, 2 cá thể rùa này sức khỏe bình thường, nhanh nhẹn và không bị thương.

Rùa núi viền (tên khoa học Manouria impressa) là một loài rùa cạn quý hiếm, thuộc họ rùa đầm. Loài này sinh sống chủ yếu trong các khu rừng ẩm nhiệt đới và rừng núi cao ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam...

Rùa núi viền là loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Loài này cũng nằm trong danh sách các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN, năm 2000) và được xếp hạng VU (dễ bị tổn thương) trong Sách đỏ Việt Nam.