Hai bố con lao xuống kênh nước cứu 3 người gặp nạn trong đêm

Ngày 28/12, lãnh đạo UBND phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị xác nhận một người phụ nữ cùng 2 học sinh trú tại địa phương được cứu kịp thời sau khi ngã xuống kênh nước.

Khoảng 21h30 ngày 25/12, chị Hoàng Thị Thu (trú tại phường Bắc Gianh) điều khiển xe máy chở 2 học sinh đi qua cầu Gia Hy, phường Bắc Gianh không may gặp tai nạn. Cả 3 người ngã xuống kênh nước giữa đêm mưa lớn, thời tiết giá lạnh.

Bố con anh Viên ứng cứu các nạn nhân (Ảnh: Minh Phương).

Thời điểm trên, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đi qua cầu Gia Hy đã phát hiện điều bất thường nên vội dừng xe kiểm tra.

Khi thấy 3 người chới với dưới kênh, bố con ông Viên vội lao xuống nước ứng cứu. Do nước sâu, chảy mạnh, ông Viên và con trai rất vất vả mới đưa được các nạn nhân vào mép kênh.

Ngay sau đó, bố con ông Viên được anh Ngô Bá Văn (trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ để đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của 3 người đàn ông trong đêm mưa lạnh để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường.