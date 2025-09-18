Hai bệnh viện bị phạt gần 440 triệu đồng do vi phạm xả thải

Ngày 18/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt với Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quang số tiền 299 triệu đồng, do có hành vi xả nước thải vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Cảnh sát kiểm tra một khu vực vi phạm bên trong bệnh viện (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện Bệnh viện Phổi Tuyên Quang không vận hành hệ thống công trình xử lý chất thải. Cảnh sát cũng đã ra quyết định xử phạt 140 triệu đồng đối với bệnh viện này.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, để bảo đảm công tác bảo vệ môi trường, đơn vị đề nghị các cơ sở, khu chế xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ quy định pháp luật; chủ động áp dụng khoa học công nghệ xử lý ô nhiễm, kiểm soát chất thải.

Cảnh sát khuyến cáo mọi người dân nếu phát hiện các cơ sở, cơ quan, tổ chức... vi phạm pháp luật về môi trường, báo ngay cơ quan công an để giải quyết, xử lý.