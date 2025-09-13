Xử phạt đơn vị chủ quản để trụ sở làm việc bị đập phá tan hoang

Sở Tài chính thành phố Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đối với Viện Quy hoạch và Xây dựng, thuộc Sở Xây dựng thành phố.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, Viện Quy hoạch và Xây dựng đã tự ý tháo dỡ tài sản công tại trụ sở làm việc được bàn giao ở Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An (phường An Cựu), khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa hoặc thanh lý.

Trụ sở làm việc được bàn giao cho Viện Quy hoạch và Xây dựng thành phố Huế tại Khu đô thị Đông Nam Thủy An (Ảnh: Vi Thảo).

Do đơn vị chủ quản và người đứng đầu đã thành thật hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả, Sở Tài chính thành phố Huế quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Viện Quy hoạch và Xây dựng.

Viện Quy hoạch và Xây dựng thành phố Huế phải khôi phục tình trạng ban đầu của tài sản bị thay đổi do lỗi vi phạm gây ra. Thời hạn khắc phục không quá 45 ngày.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quyết định chuyển giao trụ sở làm việc tại lô đất I25-I26-I27, Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, cho Viện Quy hoạch và Xây dựng, thuộc Sở Xây dựng địa phương này.

Tòa nhà có diện tích trên 600m2, xây dựng từ năm 2009, từng là trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ).

Giữa tháng 2/2023, việc bàn giao trụ sở làm việc nói trên chính thức hoàn thành, với tình trạng sử dụng tốt.

Nhiều phòng chức năng bên trong tòa nhà công sản bị đập phá tan hoang (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, công trình đã thay đổi nghiêm trọng sau khi được bàn giao. Nhiều chi tiết, hạng mục bên trong bị tháo dỡ, đập phá, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Toàn bộ cửa gần như biến mất, thậm chí cả hệ thống trần thạch cao cũng bị lột xuống.

Một số phòng chức năng ở tầng 1 và sân trước tòa nhà trở thành nơi tập kết rác thải, sặc mùi xú uế. Bên trong một số phòng của tòa nhà còn xuất hiện cả bơm kim tiêm.

Ông Nguyễn Tường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Quy hoạch và Xây dựng thành phố Huế, thừa nhận việc đơn vị tự ý tháo dỡ tài sản công khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền là vi phạm quy định.

Do đó, Viện Quy hoạch và Xây dựng thành phố Huế, cá nhân ông Tường đã nhận lỗi, xin chịu trách nhiệm về thiếu sót này, đồng thời sẽ tự khắc phục, trả lại hiện trạng công trình.

Bên trong tòa nhà hiện đã được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, có bảo vệ canh giữ (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, các mảnh kính, thạch cao vỡ, thiết bị vệ sinh bị đập nát,… từng nằm vương vãi khắp tòa nhà, nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đơn vị chủ quản cũng đã thuê bảo vệ canh gác, tránh người lạ xâm nhập, lấy cắp tài sản bên trong.

Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục chưa được khắc phục, tòa nhà vẫn trống không. Hàng loạt vị trí trên tường nhà bị đục khoét, tháo dỡ thiết bị điện chưa được sửa chữa.