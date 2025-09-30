CSGT Hà Nội bác thông tin cấm đường do mưa bão, ngập lụt

Sáng 30/9, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra tình trạng mưa lớn gây ngập úng nhiều tuyến đường. Sau đó nhiều người lan truyền thông tin cho rằng CSGT đã tổ chức cấm tuyến đường Phạm Văn Đồng - Bến xe Mỹ Đình để tránh ngập lụt, ùn tắc.

Tuy nhiên lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Lực lượng chức năng cho biết, do mưa lớn kéo dài nên một số tuyến đường bị ngập, người dân di chuyển khó khăn, lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã có mặt để điều tiết, phân luồng hướng dẫn người dân phòng tránh các điểm ngập úng.

CSGT phân luồng trên đường Phạm Hùng sáng nay (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, khi tham gia giao thông trong mưa bão, người dân cần chủ động kiểm tra phương tiện trước khi đi, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng để tăng khả năng quan sát.

Ngoài ra, người dân tuyệt đối không đi vào các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đường tràn qua suối, qua ngầm tràn hoặc những tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, do tình hình mưa lớn kéo dài vào sáng nay, nhiều tuyến đường trên địa bàn quản lý bị ngập, có nơi ngập sâu từ 30 đến 40cm.

Theo Trung tá Chiến, có 2 điểm ngập úng nặng nhất là khu vực số 10 đường Phạm Hùng và đường Lê Quang Đạo (đoạn đối diện với khán đài B Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình). Hai điểm này ngập sâu, người và phương tiện di chuyển chậm, đi lại khó khăn.

"Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, bám sát địa bàn, để bố trí, phân công cán bộ chiến sĩ phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào cung đường ngập, nhất là xe máy, các loại ô tô gầm thấp, có khả năng chết máy cao", vị Trung tá CSGT chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo Đội 6, tại những điểm ngập úng khác, đơn vị này cũng đã đặt biển cảnh báo để người dân nhận diện, chọn tuyến đường phù hợp để tránh những nguy cơ có thể xảy ra.