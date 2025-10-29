Hà Tĩnh bầu bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo tỉnh

Sáng 29/10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 32 để họp thảo luận, thông qua 6 nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, do chuyển công tác.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh (Ảnh: Văn Nguyễn).

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn và Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng, do chuyển công tác.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Hồ Huy Thành, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Xuân, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh gồm Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thanh Điện.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh hiện nay gồm ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 55 người, Ban Thường vụ gồm 15 người.