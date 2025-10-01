Thường trực Ban Bí thư: "Mong Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn sau bão Bualoi"

Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm

Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 100 đại biểu khách mời cùng tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trình bày dự thảo báo cáo chính trị (Ảnh: Văn Đức).

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hà Tĩnh tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người 94 triệu đồng. Tỉnh thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước; tổng vốn đầu tư xã hội tăng 47%.

Công nghiệp duy trì vai trò động lực, tăng gần 7%/năm, nhiều dự án lớn được triển khai như Nhiệt điện Vũng Áng 2, Khu công nghiệp VSIP Bắc Thạch Hà, Vinhomes Vũng Áng, các nhà máy sản xuất pin, ô tô điện; nông nghiệp tăng trưởng hơn 3%/năm.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Văn Đức).

Tỉnh cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong lĩnh vực xã hội, Hà Tĩnh nằm trong nhóm 15 tỉnh thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; đã xây dựng hơn 12.000 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chỉ ra một số hạn chế và rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

"Sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai"

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trước những thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Ông mong muốn cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư biểu dương những thành tựu Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước. Ông đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh nội sinh.

"Cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương, nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Văn Đức).

Theo ông Trần Cẩm Tú, Hà Tĩnh cần thực hiện nghiêm các Nghị quyết lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết trụ cột ban hành năm 2025; tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tỉnh cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu quả, gần dân và vì dân.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý Hà Tĩnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận lợi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX diễn ra từ 30/9 đến 2/10 với sự tham gia của 400 đại biểu chính thức.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội xác định chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững".

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu 2025-2030. Với quyết tâm cao và khát vọng phát triển, Hà Tĩnh hướng tới xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước tiến bước trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển và thịnh vượng.