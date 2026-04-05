Hà Nội: Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường Vành đai 3

Theo một nhân chứng, khoảng 13h50, sau một vài tiếng nổ lớn, lửa bắt đầu bốc lên từ khu vực thùng xe đầu kéo trên đường Vành đai 3, Hà Nội. Phát hiện sự cố, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi phương tiện.

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy trên vành đai 3 trên cao, hướng đi Khuất Duy Tiến (Ảnh: Mỹ Hà).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, đường Vành đai 3 trên cao có mật độ phương tiện đông đúc.

Vài phút sau khi lửa bùng lên, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan sang phần đầu xe đầu kéo.

Hai xe chữa cháy được điều động đến hiện trường (Ảnh: Gia Đoàn).

Một người phụ nữ sống gần hiện trường cho biết, khi đang ở trong nhà, vợ chồng bà nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy. Chạy ra ngoài, bà thấy khói bốc lên nghi ngút trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

"Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy", người phụ nữ nói.

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 10 phút (Ảnh: Gia Đoàn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, hai xe cứu hỏa cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia chữa cháy. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, sau khi ngọn lửa bị dập tắt, phương tiện chuyên dụng rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe đầu kéo bị cháy vẫn chưa được di chuyển, cảnh sát giao thông phải phân luồng để tránh ùn tắc.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.