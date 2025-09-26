Vì sao nước sông Tô Lịch "vừa xanh lại chuyển đen"?

Sáng 26/9, cơ quan chức năng tiếp tục xả nước từ hồ Tây bổ cập vào sông Tô Lịch (Hà Nội) sau vài ngày tạm dừng.

Thời gian gần đây, chất lượng nước sông Tô Lịch đã cải thiện rõ rệt, trong xanh và giảm hẳn mùi hôi thối. Cảnh quan hai bên sông đã được chỉnh trang, các cửa xả dọc sông cũng đã được thu gom, xử lý.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây lại có hiện tượng cá chết trên sông Tô Lịch, một số khu vực người dân phản ánh nước sông không còn xanh mà chuyển sang màu đen.

Chất lượng nước sông Tô Lịch thời gian gần đây đã được cải thiện (Ảnh: Thành Đông).

Giải thích về hiện tượng này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết từ ngày 15/8, toàn bộ nước thải tại 245 cửa xả đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá xử lý.

Theo vị này, sau khi thu gom toàn bộ nước thải, kết hợp bổ cập nước từ hồ Tây và nước sau xử lý từ nhà máy Yên Xá, chất lượng nước sông Tô Lịch đã được cải thiện đáng kể. Một số đoạn có hiện tượng nước đen không phải do nước thải.

Đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội cho biết những ngày qua, các sông, hồ (trong đó có sông Tô Lịch) thực hiện hạ mực nước để phòng chống bão. Sông Tô Lịch ngoài đảm bảo cảnh quan còn có chức năng thoát nước, chống ngập.

Để phòng bão, các sông hồ trong thành phố đều phải hạ mực nước dẫn đến nước xả tại các hồ theo đường ống đổ về sông Tô Lịch kéo theo các tồn dư chất thải trong ống vượt qua ngưỡng tràn chảy ra sông - đại diện Ban Nông nghiệp Hà Nội lý giải.

Bên cạnh đó, vị này cũng cho hay quá trình hạ mực nước trên sông Tô Lịch kết hợp với việc vận hành xả đáy tại đập dâng cũng khiến tại một số khu vực nước chuyển màu đen. Nguyên nhân là do trầm tích, bùn lắng mặc dù đã được thành phố nạo vét nhưng vẫn còn nhiều, trong đó nhiều vị trí bùn còn lắng tới 80cm.

Đại diện Ban Nông nghiệp lý giải khi hạ mực nước dẫn đến nhiều vị trí có thể nhìn thấy trực tiếp lớp trầm tích này, kết hợp với các điều kiện như mưa lớn, các loài sinh vật tồn tại trên sông khiến lớp bùn bị khuấy lên dẫn tới nước có màu đen.

Người dân phản ánh nước tại một số khu vực trên sông Tô Lịch có màu đen những ngày gần đây (Ảnh: Nguyễn Hải).

Thực tế, việc người dân vứt nhiều rác thải xuống cống và sông như quần áo cũ, chăn, thùng xốp, áo mưa… cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sông và trực tiếp gây tắc đường ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch. Điều này gây khó khăn trong quá trình vận hành tuyến ống.

Tại kỳ họp thứ 26 dự kiến diễn ra vào ngày 29/9, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch. Hà Nội dự kiến khởi công dự án này vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ. Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác...

Nhiều cây cảnh, chậu hoa được trang trí ở xung quanh 2 ống dẫn nước tại khu vực đầu sông Tô Lịch - nơi nước từ hồ Tây bắt đầu vào sông (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng và đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng 94ha đất tại xã Phúc Thịnh.

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.