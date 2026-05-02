Hà Nội tính siết khu vực hoạt động của xe ôm và shipper chạy xăng

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn.

Dự thảo quy định người điều khiển, phương tiện vận chuyển, hành khách, hàng hóa phải tuân thủ quy định chung đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024.

Bên cạnh đó, Hà Nội đưa ra các quy định cụ thể về phạm vi và vị trí hoạt động đối với phương tiện này.

Xe ôm công nghệ chạy xăng dự kiến sẽ bị siết khu vực hoạt động (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm từ ngày 1/7.

Theo dự thảo, đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (chạy bằng xăng hoặc dầu diezen) kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ) sẽ bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm truyền thống) cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định.

Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, xe ôm truyền thống được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Xe đạp công cộng được phép hoạt động 24h/24h theo tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố.

Xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường phố, điểm dừng, đỗ đón trả khách do UBND TP Hà Nội quyết định.

Theo dự thảo, Hà Nội yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải chỉ cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cho người có đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này.

Bên cạnh đó, các tổ chức cung cấp dịch vụ phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cũng được yêu cầu không giao lệnh vận chuyển đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đi vào vùng phát thải thấp.

Đồng thời, các tổ chức này cũng được yêu cầu thực hiện khóa tài khoản có thời hạn trên phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải đối với trường hợp người điều khiển vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ hoặc vi phạm về dừng đỗ tại các vị trí chờ, đón trả khách, xếp dỡ hàng hóa khi có thông báo bằng văn bản của lực lượng chức năng hoặc UBND xã, phường.

Hà Nội khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ tham gia, thành lập các tổ chức (hợp tác xã, hội nghề nghiệp) hoặc ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.

Hà Nội hiện có khoảng 6,9 triệu xe mô tô, xe gắn máy và trên 11.000 xe đạp điện, xe máy điện, chưa kể lượng lớn phương tiện từ các tỉnh lân cận hoạt động thường xuyên, ước tính khoảng 10-15%.