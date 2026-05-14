Hà Nội công bố mức hỗ trợ dự kiến để chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch.

Người dân được hỗ trợ không quá 5 triệu đồng

Đối tượng áp dụng là cá nhân có nơi thường trú hoặc đã tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn Hà Nội tính đến thời điểm ban hành nghị quyết này và là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xe chạy xăng) đã đăng ký trước thời điểm ban hành nghị quyết này, khi thực hiện chuyển đổi sang xe máy điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Dự kiến mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ.

Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng, cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Hà Nội dự kiến triển khai vùng phát thải thấp ở vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1/7 (Ảnh: Thành Đông).

Hà Nội cũng dự kiến hỗ trợ 30% tiền lãi vay ngân hàng thương mại với toàn bộ giá trị hợp đồng vay được thực hiện trong thời gian vay vốn (thời gian hỗ trợ tối đa không quá 5 năm) đối với phương tiện thuộc sở hữu của các đơn vị đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo các quy định hiện hành đối với các tổ chức là chủ đầu tư các dự án đầu tư phương tiện đủ điều kiện.

"Việc chuyển đổi phương tiện không phải là áp lực lớn đối với người dân"

Lý giải về các mức hỗ trợ trên, Hà Nội cho biết việc hỗ trợ nhóm thường trú/tạm trú từ đủ 2 năm trở lên phù hợp với thực tiễn, ưu tiên nhóm dân cư sinh sống ổn định. Việc chốt điều kiện sở hữu xe và cư trú “tính đến thời điểm ban hành nghị quyết” là bắt buộc nhằm minh bạch hóa đối tượng, ngăn chặn trục lợi như ồ ạt đăng ký tạm trú, mua bán xe cũ nát để lấy tiền hỗ trợ.

Theo Hà Nội, quy định giá trị xe mới 10 triệu đồng trở lên phù hợp mặt bằng thị trường (xe máy điện phổ biến 12-40 triệu đồng), loại trừ các dòng xe giá rẻ kém chất lượng, không bảo đảm an toàn.

Về nguyên tắc hỗ trợ, việc giới hạn "một xe/người" giúp quản lý thực chất, tránh một người đứng tên nhiều xe, đồng thời rút ngắn thời hạn đến trước 1/1/2030 nhằm thúc đẩy người dân chuyển đổi sớm, đồng bộ với lộ trình giảm phát thải và hạn chế xe máy của thành phố.

Theo Hà Nội, việc cho phép tự chọn 1 trong 2 hình thức hỗ trợ thể hiện tính linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu thực tế.

Người dân lưu thông trên phố Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Hà Nội cho rằng mức hỗ trợ trực tiếp 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng/xe trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, thành phố như Đài Loan (8-26 triệu đồng), Indonesia (12 triệu đồng), Thái Lan (4-8 triệu đồng), TPHCM (5-20 triệu đồng), Trung Quốc (1-3 triệu đồng). Nghị quyết lựa chọn mức hỗ trợ tương đương với mức hỗ trợ của TPHCM.

Bên cạnh đó, theo thành phố, mức hỗ trợ 80-100% giá trị phương tiện chuyển đổi đối với cá nhân thuộc hộ nghèo và cận nghèo cũng sẽ là mức hỗ trợ, động viên lớn và thiết thực đối với đối tượng yếu thế và chịu tác động mạnh của chính sách.

Cùng với đó, việc lựa chọn phương án hỗ trợ không vượt quá 5 triệu đồng với mục tiêu chỉ hỗ trợ một phần tài chính ở mức trung bình so với một số quốc gia, thành phố để không khuyến khích người dân sử dụng phương tiện cá nhân, tiến tới mục tiêu đến năm 2030 Hà Nội không còn xe mô tô, xe gắn máy lưu thông trong Vành đai 3 theo Chỉ thị 20 của Thủ tướng.

Theo Hà Nội, một số doanh nghiệp lớn cũng đề xuất hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi phương tiện như Vingroup hỗ trợ miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe máy điện VinFast, hỗ trợ 3% lãi suất vay trong 3 năm; EVG Group hỗ trợ giảm 10% giá xe dành cho người dân thủ đô; V-Green miễn phí sạc toàn hệ thống cho xe máy điện VinFast đến hết ngày 31/5/2027...

Hà Nội cho rằng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và doanh nghiệp thì với thu nhập bình quân của người dân thủ đô (khoảng 15 triệu) thì việc chuyển đổi phương tiện không phải là áp lực lớn đối với người dân.

Về hình thức hỗ trợ bằng vé phương tiện công cộng, Hà Nội cho biết đây là chính sách mang lại lợi ích kép là đảm bảo công bằng cho người sẵn sàng bỏ xe cũ nhưng không mua xe mới, đồng thời trực tiếp hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Phương án này góp phần căn cơ vào mục tiêu giảm triệt để xe cá nhân, giải quyết ùn tắc và ô nhiễm môi trường, theo đánh giá của Hà Nội.

Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.