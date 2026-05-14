Hà Nội dự kiến hạn chế xe cá nhân tại nhiều khu vực từ năm 2035

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo dự thảo, đối với xe mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh vận tải (trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải), phải chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình là 20% trước năm 2027, 50% trước năm 2028 và 100% trước năm 2030.

Đối với taxi, ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó có phương tiện sử dụng nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải thì phải chuyển đổi phương tiện xanh theo lộ trình là 50% trước năm 2028 và 100% trước năm 2030.

Theo dự thảo nghị quyết, từ ngày 1/1/2035, UBND TP Hà Nội quyết định việc hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ phù hợp điều kiện thực tế và điều kiện hạ tầng giao thông công cộng.

Chậm nhất 12 tháng trước ngày áp dụng mỗi giai đoạn hạn chế, UBND TP Hà Nội phải công bố công khai phạm vi, lộ trình hạn chế cụ thể và phương án giao thông thay thế cho người dân.

Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân từ năm 2035 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7 đến ngày 31/12 sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ.

Từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029, Hà Nội dự kiến triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1.

Dự kiến mỗi cá nhân được hỗ trợ cho một xe, có thể lựa chọn một trong hai phương thức hỗ trợ.

Về hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng.

Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng, cá nhân thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng.

Về hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, cá nhân đủ điều kiện nếu không nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền thì có thể lựa chọn phương án nhận hỗ trợ bằng vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng có trị giá 5 triệu đồng.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố cơ bản xử lý dứt điểm các điểm ùn tắc kéo dài vào năm 2030; đồng thời ưu tiên phân tán lưu thông ra ngoài nội đô; phát triển mở rộng các tuyến giao thông dọc sông, giảm tải áp lực trực tiếp cho các trục đường vành đai và hướng tâm, kiến tạo trục động lực kết nối liên vùng, liên tỉnh bền vững.

Hà Nội sẽ bổ sung các tuyến kết nối giao thông đường bộ và đường sắt giữa Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cùng với đó, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đường bộ, các cầu qua sông, hệ thống đường sắt đô thị để mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm tải cho giao thông nội đô, tăng cường hệ thống giao thông liên khu vực liên kết các khu đô thị mới, đô thị cũ, kết hợp cải tạo, tái thiết xây dựng lại các ô phố cũ, khu vực dân cư cũ.