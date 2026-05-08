Dân vùng lõi Hoàn Kiếm có thể phải đăng ký lộ trình chuyển đổi xe máy xăng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội khai mạc ngày 12/5.

Một điểm đáng chú ý so với dự thảo xin ý kiến người dân là việc Hà Nội đề xuất đối với xe mô tô, xe gắn máy chạy bằng xăng không phải là xe ôm công nghệ, trong giai đoạn 3 tháng từ ngày 1/7 đến ngày 1/10, người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy xăng sang điện.

3 giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp ở Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến 31/12 triển khai thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm gồm 11 tuyến phố bao quanh là Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027 sẽ mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam gồm 14 tuyến phố bao quanh là Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn. Khu vực này có hơn 136.900 người.

Giai đoạn 3 từ ngày 1/1/2028 đến ngày 31/12/2029 sẽ triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 gồm 9 phường được bao quanh bởi các tuyến Hoàng Cầu, Đê La Thành Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt. Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy. Khu vực này có khoảng 625.000 người.

Hà Nội dự kiến áp dụng nhiều biện pháp trong vùng phát thải thấp, trong đó đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải (xe ôm công nghệ chạy bằng xăng), thành phố khuyến khích chuyển đổi phương tiện thân thiện môi trường lưu thông trong vùng phát thải thấp. Từ ngày 1/7, các phương tiện này không lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng không phải là xe ôm công nghệ, Hà Nội khuyến khích chuyển đổi phương tiện, đến ngày 1/7 các phương tiện này dừng lưu thông trong khung giờ từ 18h đến 24h thứ 6 và từ 6h đến 24h thứ 7, chủ nhật.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe dưới 2 tấn sẽ không được lưu thông nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ khoảng thời gian từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30.

Các loại ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn không được lưu thông nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4. Xe đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế xác định trong giấy chứng nhận đăng kiểm xe trên 3,5 tấn bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp.

Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm (Ảnh: Hữu Nghị).

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết tổng số xe máy tại 9 phường trong khu vực vành đai 1 có quy mô rất lớn, cao hơn nhiều so với ô tô, dao động từ 1.700 đến trên 85.000 xe mỗi phường. Trong số này, phường Hoàn Kiếm có số lượng cao nhất khoảng 89.000 xe.

Xét theo cơ cấu nhiên liệu, xe máy sử dụng xăng chiếm tỷ trọng áp đảo tuyệt đối tại tất cả các phường, phổ biến khoảng 94-97% tổng số phương tiện.