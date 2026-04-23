Mới đây, báo Dân trí phản ánh tình trạng hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh trái phép diễn ra trên đất nông nghiệp tại khu vực phía Đông, phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Tháo dỡ loạt công trình vi phạm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội (Video: Nguyễn Hải).

Theo đó, khu đất xảy ra nhiều vi phạm trật tự này được quy hoạch là đất công viên cây xanh thể thao. Ngay sau đó, các đơn vị chức năng UBND phường Hoàng Mai khẩn trương xác minh các thông tin mà báo Dân trí phản ánh và vào cuộc xử lý.

Trong sáng 23/4, các lực lượng chức năng của phường Hoàng Mai đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và phá dỡ hàng loạt công trình vi phạm ở khu vực đường mới phía Đông.

Người dân cho biết trước đây, chính quyền đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế các vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực này, nhưng những tháng gần đây, hoạt động vi phạm ngày càng công khai, xuất hiện thêm nhiều hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng phường Hoàng Mai khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình vi phạm trước khi tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn.

"Công tác tháo dỡ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối", vị cán bộ UBND phường Hoàng Mai chia sẻ.

Quá trình xử lý công trình vi phạm đảm bảo đúng pháp luật; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia xử lý trước, trong và sau quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, UBND phường Hoàng Mai sẽ phá dỡ tất cả các công trình nhà tạm, sai phạm và sau đó là di chuyển các vật liệu, phế liệu,... ra khỏi khu đất.

Ông Vũ Thế Khoản, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hoàng Mai, cho biết đến nay UBND phường đã xử lý các công trình vi phạm sau ngày 1/7/2025 và xác minh xong các hộ có đất trên khu vực.

UBND phường Hoàng Mai đang tiến hành lập biên bản vi phạm để xử lý các vi phạm trước ngày 1/7/2025.

Theo ông Vũ Thế Khoản, thời gian tới phường sẽ phối hợp với chủ đầu tư dự án công viên cây xanh, thể thao để giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực trong phạm vi thực hiện dự án. Trong đó, phường sẽ tập trung giải phóng mặt bằng khu vực có nhiều công trình sai phạm mà báo Dân trí phản ánh trước.

Nam công nhân gấp rút thu dọn đồ đạc, quần áo khi lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, nhiều người đã nhanh chóng khóa cổng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường mới phía Đông phường Hoàng Mai có hàng loạt công trình sai phạm.

Ông Vũ Thế Khoản cho biết thêm, ngày 24/4 Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ tổ chức bàn giao mốc giới và dự kiến khoảng 4-5 tháng tới sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng. Sau khi giải phóng mặt bằng, phường sẽ đôn đốc chủ đầu tư sớm thực hiện dự án công viên cây xanh thể thao.

Hàng chục ô tô cũ đỗ la liệt dọc vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Một địa điểm kinh doanh ô tô cũ mọc lên tại khu đất phía Đông, phường Hoàng Mai.

Trong sáng 23/4, tại địa điểm kinh doanh này có hơn 15 chiếc ô tô đỗ bên trong. Theo quan sát, cả phía trước và phía sau của địa điểm kinh doanh này đều được quây kín.

Trong ảnh là một địa điểm tập kết phế thải xây dựng và là nơi đỗ xe hổ vồ. Sáng 23/4, máy múc bên trong điểm tập kết này vẫn hoạt động, san gạt phế thải xây dựng.

Trong ảnh là khu vực bị đổ trộm phế thải xây dựng làm bãi đỗ xe đang được phường Hoàng Mai xử lý.

"Chúng tôi đã huy động máy xúc để cào bới, xử lý phế thải bị đổ trộm nhưng công tác này đang gặp khó khăn vì số lượng phế thải quá lớn, hiện chưa tìm được chỗ đổ", cán bộ UBND phường Hoàng Mai nói.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy khu vực này nằm ở vị trí đắc địa, gần trụ sở phường và các đường lớn.

Dù là đất nông nghiệp nhưng thời gian qua nhiều diện tích đã bị biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi xe, quán cà phê, bãi phế liệu, sân pickleball,...