6 cựu cán bộ phường Thanh Trì hầu tòa vì nhận hối lộ để "lờ" vi phạm

Sáng 9/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo là những cựu cán bộ phường đã nhận tiền để bỏ qua vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn phường Thanh Trì (Hà Nội).

6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ gồm Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Nguyễn Vũ Diêm (Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì);

Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ); Vũ Cát Sự (cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Loạt chủ công trình có dấu hiệu đưa hối lộ

Sau quá trình xét hỏi, xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần phải làm rõ nên Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra, bổ sung.

HĐXX cho biết, việc trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hành vi của các chủ công trình như Nguyễn Văn Thắng, Vương Đức Điệp,... có dấu hiệu của tội Đưa hối lộ.

Bên cạnh đó, việc trả hồ sơ cũng để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Hà, có dấu hiệu của tội Môi giới hối lộ; làm rõ số tiền quy kết các bị cáo nhận hối lộ và số tiền mà bị cáo Quân đã chuyển cho các bị cáo và số tiền còn lại.

Theo cáo trạng, các bị cáo trong vụ án là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý/xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì, Hà Nội).

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền, hứa hẹn và tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa trái phép/không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Quân, cựu Chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Quân đã nộp lại số tiền là 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Vũ Diễm tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận hối lộ với tổng số tiền là 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Tùng đã nộp lại số tiền là 400 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Cát Sự nhận hối lộ với tổng số tiền là 370 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Sự đã nộp lại số tiền 30 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Nhã tham gia nhận hối lộ với tổng số tiền là 350 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng. Hiện gia đình bị cáo Nhã đã nộp lại số tiền 300 triệu đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thủy nhận hối lộ với tổng số tiền là 250 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 30 triệu đồng. Gia đình bị cáo Thủy đã nộp lại số tiền là 110 triệu đồng.

Cơ quan công tố cho hay, bị cáo Đặng Thanh Tùng khai nhận, giao cho Trần Văn Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Bị cáo Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Chi hàng trăm triệu đồng để xây dựng sai phép

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo được cơ quan điều tra làm rõ như sau: Khoảng giữa tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Thắng (ở phường Thanh Trì) liên hệ với Đặng Thanh Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Thắng liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Thắng đến gặp Quân thì Quân nói cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

HĐXX công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Thắng đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân, chưa kịp chia.

Một trường hợp khác, đầu tháng 10/2024, ông Vương Đức Hiệp (ở phường Thanh Trì) đến UBND phường Thanh Trì gặp Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân pickleball.

Do công trình không có giấy phép xây dựng, Quân nói ông Hiệp cần chi phí 150 triệu đồng. Trong tháng 10/2024, tại trụ sở UBND phường Thanh Trì, ông Hiệp đã đưa tiền theo đúng yêu cầu cho Quân.

Quân đã báo cáo Đặng Thanh Tùng và Nguyễn Vũ Diêm về việc nhận tiền của ông Hiệp nhằm tạo điều kiện cho ông Hiệp hoàn thiện xây dựng sân pickleball.

Sau đó, Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng. Bản thân Quân được hưởng 30 triệu đồng.

Đối với các chủ công trình xây dựng trái phép, quá trình điều tra xác định các cá nhân trên đều có nguyện vọng xây dựng, sửa chữa nhà ở, được cán bộ phường Thanh Trì hứa hẹn, gợi ý việc đưa tiền để công trình không bị kiểm tra hoặc sẽ được bỏ qua sai phạm nên đã có hành vi đưa tiền để được tạo điều kiện xây dựng công trình thuận lợi.