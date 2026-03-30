Ngang nhiên "xẻ thịt" đất quy hoạch công viên cây xanh ở phường Hoàng Mai

Thời gian gần đây, người dân sống gần khu vực đường mới phía Đông (phường Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh tới báo Dân trí việc nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng và hoạt động kinh doanh trái phép trên đất nông nghiệp trên đoạn đường này.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra nhiều vi phạm trật tự xây dựng này chỉ cách trụ sở Đảng ủy và UBND phường Hoàng Mai vài trăm mét.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu đất xảy ra nhiều vi phạm trật tự này được quy hoạch là đất công viên cây xanh thể thao. Thời điểm chưa thực hiện chính quyền hai cấp, khu vực này thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cũ.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy khu vực này nằm ở vị trí đắc địa, gần trụ sở phường và các đường lớn.

Tại khu vực này, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra tấp nập. Dù là đất nông nghiệp nhưng nhiều diện tích đã bị biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, bãi xe, quán cà phê, bãi phế liệu, sân pickleball...

Người dân cho biết trước đây, chính quyền đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế các vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực này, nhưng những tháng gần đây, hoạt động vi phạm ngày càng công khai, xuất hiện thêm nhiều hoạt động kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Phùng (người dân sống gần khu vực đường mới phía Đông) cho biết khu vực này trước đây là đất nông nghiệp, người dân trồng trọt, tuy nhiên vài năm gần đây xuất hiện nhiều công trình trái phép, người dân đổ phế thải san lấp và buôn bán tấp nập.

"Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và kinh doanh ngày càng ngang nhiên, công khai. Khu vực này đã quy hoạch là đất công viên cây xanh thể thao, chúng tôi mong chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm và triển khai dự án", ông Phùng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng (người dân sống gần khu vực đường mới phía Đông), các hoạt động kinh doanh và vi phạm trật tự xây dựng ở khu vực này ngày càng nhiều và công khai cả ngày lẫn đêm. "Chúng tôi sống gần đây thấy khu vực này ngày càng có nhiều vi phạm hơn nhưng chưa được xử lý dứt điểm", ông Thắng bày tỏ.

Đại diện phường Hoàng Mai cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân và đã xử lý nhiều vi phạm trật tự xây dựng, kinh doanh trái phép tại khu vực này.

Thành ủy, UBND TP Hà Nội thời gian qua có nhiều chỉ đạo về vấn đề trật tự xây dựng. Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thành ủy, UBND thành phố về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.