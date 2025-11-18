Hà Nội thành lập 2 Ban Chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc thể chế và quy hoạch

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu phải làm tròn trách nhiệm phát triển thủ đô, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 5 lần làm việc với Hà Nội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, muốn phát triển thủ đô hiện nay, có hai việc quan trọng phải thực hiện, đó là hoàn thiện thể chế và hoàn thiện quy hoạch tổng thể Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, để thực hiện nhiệm vụ chính trị Trung ương giao và thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của thủ đô, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới đòi hỏi phải đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, Trung ương đã đồng ý về chủ trương cho Hà Nội làm thủ tục triển khai 6 dự án rất lớn như: Khu đô thị thể thao Olympic, đại lộ cảnh quan sông Hồng, công viên hai bên sông Tô Lịch, cầu Trần Hưng Đạo,... để các dự án này được triển khai đúng kế hoạch, đòi hỏi phải bảo đảm các quy định, thể chế phù hợp.

Yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng, thời gian rất gấp, vì kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đang diễn ra sẽ kết thúc vào ngày 15/12, nếu chậm trễ, không kịp trình các nội dung bổ sung, sửa đổi nêu trên thì sẽ phải chờ đến kỳ họp sang năm 2026, thời gian có thể mất 1 năm, trong khi để trình được Quốc hội, các đề xuất sửa đổi, bổ sung phải qua rất nhiều bước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Viết Thành).

Chính vì vậy, việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cần được làm ngay, phải hoạt động ngay để làm rõ Hà Nội cần đề xuất nội dung gì, trình cấp nào, phân công ra sao và tiến độ cũng phải được xác định cụ thể...

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy do Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Trần Thanh Hà công bố tại hội nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển thủ đô do ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển thủ đô do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ giúp việc.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Duy Ngọc là Trưởng ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Tổ trưởng, Tổ phó thường trực là Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh.

Ngay sau công bố các quyết định, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận làm rõ các yêu cầu, nhiệm vụ hoàn thiện đối với 2 quy hoạch, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo các bộ đối với việc thành lập 2 Ban chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện 2 quy hoạch của Hà Nội chính là xác định rõ tiềm năng, tiềm lực phát triển để có kế hoạch thu hút, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển,...

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Văn phòng Thành ủy hoàn thiện các văn bản ban hành để kiện toàn 2 Ban chỉ đạo, 2 Tổ giúp việc đầy đủ cơ sở đi vào vận hành, hoạt động ngay.