Hà Nội tạm cấm phương tiện 2 tuyến đường trong 3 ngày

Chiều 31/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ xuất quân và diễn tập công tác bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, trong các ngày từ 6/1, 8/1 và ngày 10/1, tại khu vực trước quảng trường khán đài B - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Ngọc Tiến).

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ xuất quân và diễn tập phương án, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 7h đến 12h30 các ngày 6/1; 8/1 và 10/1, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Nguyễn Hoàng), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì, Châu Văn Liêm), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Trong thời gian diễn ra lễ xuất quân và diễn tập phương án, Công an Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

1. Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long hoặc Phạm Hùng - rẽ phải Mễ Trì - rẽ trái Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

2. Quốc lộ 32 - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

3. Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Phòng CSGT Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi thấy các xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng công an, quân đội các phương tiện phải nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải và dừng hẳn lại cho đoàn xe ưu tiên đi qua.