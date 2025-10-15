CSGT Hà Nội triển khai phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố

Chiều 15/10, Phòng CSGT (PC08), Công an TP Hà Nội cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Cảnh sát cho biết thực hiện phương án của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn huy động cán bộ chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu và khách mời tham dự đại hội.

CSGT Hà Nội dẫn đoàn đại biểu dự đại hội (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho hay, ngoài việc đảm nhận việc đón, dẫn các lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu tham dự kỳ họp đại hội, CSGT sẽ tăng cường ứng trực tại các nút giao trọng điểm, chủ động nắm tình hình, phân luồng điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Phòng PC08, Công an Hà Nội, CSGT sẽ kịp thời xử lý các tình huống giao thông không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của đại biểu và người dân thủ đô.

Các lực lượng làm nhiệm vụ triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ đại hội (Ảnh: Ngọc Tiến).

Song song với đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, duy trì giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe không đúng quy định; sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

CSGT làm nhiệm vụ tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội, CSGT yêu cầu người tham gia giao thông khi gặp xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu, phải khẩn trương nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng CSGT.