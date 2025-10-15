CSGT Hà Nội triển khai phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố
(Dân trí) - Ngoài việc đảm nhận đón, dẫn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu tham dự kỳ họp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, CSGT Hà Nội sẽ tăng cường ứng trực tại các nút giao trọng điểm...
Chiều 15/10, Phòng CSGT (PC08), Công an TP Hà Nội cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến 17/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Cảnh sát cho biết thực hiện phương án của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn huy động cán bộ chiến sĩ, phương tiện, trang thiết bị phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu và khách mời tham dự đại hội.
Nhà chức trách cho hay, ngoài việc đảm nhận việc đón, dẫn các lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn đại biểu tham dự kỳ họp đại hội, CSGT sẽ tăng cường ứng trực tại các nút giao trọng điểm, chủ động nắm tình hình, phân luồng điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Theo Phòng PC08, Công an Hà Nội, CSGT sẽ kịp thời xử lý các tình huống giao thông không để xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của đại biểu và người dân thủ đô.
Song song với đó, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, duy trì giám sát tình hình giao thông qua hệ thống camera giám sát, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe không đúng quy định; sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông...
Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội, CSGT yêu cầu người tham gia giao thông khi gặp xe được quyền ưu tiên phát tín hiệu, phải khẩn trương nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng CSGT.
Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết trong các ngày từ 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm) diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 13h đến 14h30 và từ 16h đến 18h ngày 15/10; từ 6h30 đến 8h30, từ 10h30 đến 14h30 và từ 16h đến 18h các ngày 16/10 và 17/10.
Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện: Tạm cấm đối với ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên; hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường gồm: Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long).
Tiếp đó là đường Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).
Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:
Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng Đại lộ Thăng Long đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - quốc lộ 32 - tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.
Các phương tiện từ cầu Thăng Long đi hướng cầu Thanh Trì đi theo tuyến Vành đai 3 trên cao và ngược lại.