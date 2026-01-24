Hà Nội rực rỡ đêm nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng"

Tối 23/1, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" đã diễn ra trọng thể tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Sự kiện do Thành ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành.

Trước khi chương trình bắt đầu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các cấp ban, bộ, ngành đã thực hiện nghi lễ chào cờ trang trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có bài phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình.

Chương trình nghệ thuật kéo dài 100 phút, được chia thành 3 chương xuyên suốt: "Tráng ca dưới cờ Đảng", "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" và "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng".

Đây là một điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Sự kiện quy tụ 25.000 người, bao gồm 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên.

Sân khấu được trang bị màn hình LED lớn tới 3.000m2 cùng hệ thống LED di động nhiều lớp, kết hợp trình diễn 3D mapping trên mặt sân và hệ thống âm thanh, ánh sáng lập trình theo thời gian thực, mang đến những màn trình diễn nghệ thuật công phu và ấn tượng.

Chương I - "Tráng ca dưới cờ Đảng" - tái hiện hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương II - "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" - khắc họa tầm nhìn Đổi mới và những kỳ tích phát triển, phản ánh sinh động không khí lao động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, minh chứng cho việc Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.

Chương III - "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" - thể hiện niềm tin vững chắc vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.

Chương trình đã tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam một cách công phu và hoành tráng.

Đặc biệt, những màn pháo hoa hỏa thuật lung linh, đầy ấn tượng đã xen kẽ giữa các tiết mục nghệ thuật, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ.

Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" đã thành công tốt đẹp, khép lại trong niềm hân hoan của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.

Khán giả đã phấn khích và trầm trồ trước những màn pháo hoa hỏa thuật và pháo hoa tầm cao rực rỡ ở phần cuối chương trình.

Màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, quy mô lớn đã khép lại chương trình, như một bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.