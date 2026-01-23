Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết việc đồng chí Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

"Chúng tôi khẳng định cùng với đồng chí và Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào -Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền", thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nêu rõ.

Điện chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, sẽ cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

"Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc nêu rõ trong thư.

Trong điện chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc khẳng định vô cùng trân trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Cùng với đó, sẵn sàng cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, kiên định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt Hợp tác Chiến lược Toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai hai nước không ngừng đạt nhiều thành quả to lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cho biết dưới sự lãnh đạo chính trực, tầm nhìn xa và hướng tới tương lai của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thông qua.

"Với nỗ lực chung, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng và hai nước phát triển sâu sắc hơn", Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen khẳng định.