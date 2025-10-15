Hà Nội đưa xe hành chính về tận khu dân cư phục vụ người dân

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1420/QĐ-TTPVHCC phê duyệt quy trình tạm thời tư vấn, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình "Dịch vụ công lưu động".

Đây là bước thử nghiệm mới nhằm đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân, đặc biệt ở các khu vực xa trung tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực hành chính công.

Xe xử lý thủ tục hành chính công lưu động (Ảnh: TTPVHCC).

Mô hình đưa "một cửa" đến tận khu dân cư

Theo quyết định, mô hình "Dịch vụ công lưu động" được triển khai thông qua xe chuyên dụng – nơi tích hợp các khu vực tư vấn, hướng dẫn kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và lưu trữ hồ sơ giấy.

Người dân có thể đăng ký trước nhu cầu hỗ trợ qua mã QR hoặc ứng dụng công dân số iHanoi, sau đó đến đúng thời gian, địa điểm đã thông báo để được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Tại xe dịch vụ công, công dân được đón tiếp, phân loại nhu cầu và hướng dẫn cụ thể. Người cần tư vấn về cách chuẩn bị hồ sơ sẽ được cán bộ và đơn vị tư vấn luật hỗ trợ chi tiết.

Người đã có hồ sơ sẵn được hỗ trợ kê khai, số hóa và nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Người có nhu cầu nộp hồ sơ qua bưu chính công ích sẽ được nhân viên bưu điện lập vận đơn, luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an toàn và chính xác.

Mô hình này huy động sự phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công, chính quyền địa phương, doanh nghiệp bưu chính công ích và đơn vị tư vấn luật.

Thực hiện và trả kết quả hoàn toàn điện tử

Các hồ sơ được tiếp nhận qua mô hình lưu động sẽ được luân chuyển về Chi nhánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc UBND xã, phường để thụ lý. Cán bộ chuyên môn có thể giải quyết hồ sơ điện tử ngay, không cần chờ bản giấy, theo chỉ đạo của UBND thành phố về đẩy mạnh sử dụng hồ sơ điện tử.

Kết quả được trả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua bưu chính công ích nếu người dân đăng ký nhận tại nhà. Trường hợp không có nhu cầu, người dân có thể đến nhận trực tiếp tại Chi nhánh hoặc Điểm phục vụ hành chính công địa phương.

Đặc biệt, trong thời gian thí điểm, người dân được miễn toàn bộ phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính được quy định tại các nghị quyết của HĐND thành phố, áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Người dân được miễn toàn bộ phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính trong thời gian thí điểm (Ảnh: TTPVHCC).

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố cho biết, quy trình tạm thời này nhằm thử nghiệm, đánh giá hiệu quả để tiến tới nhân rộng trên toàn thành phố. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Tái cấu trúc và Tổ chức Bộ phận Một cửa được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc triển khai và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm. Các đơn vị vận hành xe lưu động phải thực hiện đầy đủ quy trình, phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp bưu chính, bảo đảm phục vụ hiệu quả và đúng mục tiêu.