Hà Nội: Phạt tài xế đỗ ô tô tải sát đường ray khiến tàu hỏa phải dừng lại

Chiều 24/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa xác minh, lập biên bản xử phạt với tài xế N.T.T. (SN 1993, quê Thanh Hóa), do có hành vi dừng đỗ ô tô tải ngay sát đường ray tàu hỏa.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm nêu trên, anh T. sẽ bị xử phạt 900.000 đồng.

Theo Cục CSGT, vào khoảng 9h cùng ngày, anh T. điều khiển ô tô tải mang BKS 29K-105.xx có hành vi dừng đỗ xe ngay sát đường ray tàu hỏa tại km7+500 đường sắt Bắc - Nam (đoạn trước số nhà 92 đường Ngọc Hồi, TP Hà Nội).

Hình ảnh chiếc xe tải của tài xế T. dừng đỗ ngay sát đường ray khiến tàu hỏa phải tạm dừng hành trình để tránh xảy ra va chạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, vào thời gian trên, tàu hỏa mang số hiệu AH806 đang chạy tại tuyến đường sắt nêu trên thì phát hiện ô tô của tài xế T. dừng đỗ sát đường ray, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm. Lái tàu sau đó đã liên tục hú còi và hãm phanh để đảm bảo an toàn.

Sau khi tài xế xe tải di chuyển chiếc xe khỏi vị trí dừng đỗ nguy hiểm, tới khoảng 9h34 cùng ngày tàu hỏa mới tiếp tục di chuyển.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế tuyệt đối không dừng, đỗ ô tô sát đường ray hoặc trong phạm vi hành lang an toàn đường sắt, đặc biệt tại các lối đi tự mở, nhằm tránh va chạm tàu hỏa.

"Khi di chuyển qua các đoạn đường ngang, tài xế cần dừng xe cách đường sắt 15-20m, quan sát, lắng nghe tiếng còi tàu và chỉ băng qua khi thực sự an toàn. Ngoài ra, các tài xế cũng cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.