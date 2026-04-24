Nhân viên đường sắt nói về vụ người đàn ông say rượu tông gãy gác chắn

Ngày 24/4, anh Lê Bảo (SN 1986, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết mình là người đã đá ông L.Q.T. (trú tại xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo anh Bảo, trưa 23/4, anh cùng một đồng nghiệp trực gác chắn tại điểm giao cắt giữa đường sắt và tỉnh lộ 623C (xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi). Nhận tín hiệu đoàn tàu chở khách đang đến, anh Bảo cùng đồng nghiệp ra vị trí thực hiện nhiệm vụ.

Anh Lê Bảo cho biết hành động của mình nhằm đuổi người đàn ông say rượu ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh nhất (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Bảo và đồng nghiệp mỗi người đứng một bên đường sắt, gác chắn đã hạ hết. Lúc này một người đàn ông đi xe máy lao đến với tốc độ cao rồi tông thẳng vào gác chắn.

“Người này tông gãy gác chắn, cả người và xe nằm cách đường ray chỉ khoảng 20cm. Chúng tôi lao đến hỗ trợ người này kéo chiếc xe ra ngoài sau đó xử lý đoạn gác chắn bị gãy để đảm bảo an toàn cho đoàn tàu”, anh Bảo nói.

Dù đã được yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm nhưng người đàn ông vẫn loay hoay gần đường ray. Sau đó, người này có ý định dựng xe để chạy tiếp. Thấy vậy, anh Bảo hoảng hốt la lớn rồi lao đến đẩy người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời “tặng” thêm một cú đá.

Hình ảnh người đàn ông say rượu tông gãy gác chắn (Ảnh: Cắt từ clip).

“Người này say xỉn, biểu hiện “quáng gà” nên có ý định dựng xe lên chạy tiếp. Lúc này xe vẫn còn nổ máy, tôi sợ anh ta sẽ gây tai nạn nên đã làm vậy”, anh Bảo chia sẻ.

Cùng trực gác chắn vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Tăng Lẫm (SN 1978, trú tại xã Thọ Phong) cho biết, việc xử lý tình huống khi đó diễn ra trong bối cảnh khẩn cấp, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho đoàn tàu và người tham gia giao thông.

“Lúc đó tàu đã đến gần nên chúng tôi buộc phải xử lý thật nhanh để đưa người đó ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhiều người xem clip đăng tải trên mạng xã hội có thể chưa hiểu hết tình huống, nhưng khi làm nhiệm vụ chúng tôi phải ưu tiên an toàn cho đoàn tàu với hàng trăm hành khách, sau đó là người đi xe máy”, anh Lẫm chia sẻ.

Điểm giao cắt giữa đường sắt với tỉnh lộ 623C, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, ông L.Q.T. đã điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 623C rồi tông gác chắn gãy đôi. Hai nhân viên đường sắt vội vã hỗ trợ người gặp nạn, dọn dẹp chướng ngại vật để đảm bảo cho tàu đi qua an toàn. Tuy nhiên người đàn ông vẫn không bước ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thấy vậy một nhân viên đường sắt la lớn rồi đá vào người đàn ông để yêu cầu rời đi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường xử lý vụ việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với ông T. cho thấy người này vi phạm ở mức 1,111mg/l khí thở, kết quả kiểm tra ma túy âm tính.