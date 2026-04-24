Lái ô tô đổ rác ở khu vực cắm biển cấm, tài xế bị xử phạt

Ngày 24/4, Công an xã Krông Pắk (Đắk Lắk), thông tin đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông C.X.C. (30 tuổi, trú tại thôn Phước An 2, xã Krông Pắk) mức 1,5 triệu đồng về hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước.

Người đàn ông lái ô tô đi đổ rác tại khu vực cấm bị phạt 1,5 triệu đồng (Ảnh: Công an xã Krông Pắk).

Trước đó, ngày 18/4, thông qua camera an ninh, Công an xã Krông Pắk phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô chở rác đến vứt tại đường Lê Duẩn thuộc thôn Phước An 9. Điều đáng nói, tại khu vực này, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm đổ rác nhưng người đàn ông vẫn phớt lờ biển cấm này.

Qua xác minh, cơ quan công an đã mời ông C. đến trụ sở làm việc. Tại đây, người đàn ông cho rằng quá trình sửa chữa nhà, có nhiều rác nên ông đã thu gom được 5 túi rác lớn. Sau đó, ông đã lái ô tô đến khu vực đường Lê Duẩn để lén vứt rác.

Người đàn ông đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm. Ngoài bị xử phạt hành chính, ông C. còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của lề đường trước khi bị đổ rác.

Thông qua vụ việc này, Công an xã Krông Pắk đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và thực hiện phân loại, thu gom, tập kết rác thải đúng nơi quy định.