Hà Nội: Nam sinh lớp 6 tử vong trước đầu xe tải

Sáng 24/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Mo Hoang).

Cụ thể, khoảng 6h50 cùng ngày, một nam sinh lớp 6 Trường THCS Gia Thụy điều khiển xe đạp đi trên phố Gia Thụy, khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy thì xảy ra va chạm với một ô tô tải.

Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, sự việc khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.