Gần 2 tháng, xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn liên quan xe kinh doanh vận tải

Tối 23/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, tính từ ngày 25/7 đến ngày 20/9, toàn quốc xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, làm 633 người chết, bị thương 530 người.

Theo C08, qua phân tích cho thấy xe tải chiếm tỷ trọng cao nhất trong hầu hết các nhóm va chạm. Phân tích về hình thức va chạm giữa các phương tiện cho thấy, va chạm cùng chiều phía sau các xe chiếm gần một nửa tổng số vụ tai nạn đã xảy ra.

Một vụ tai nạn giữa 2 ô tô tải trên đường cao tốc (Ảnh: Cao Hường).

Cũng theo C08, qua phân tích về dạng đường xảy ra tai nạn cho thấy, tai nạn xảy ra trên đường thẳng, mặt phẳng chiếm 78,6%; đường cong, cua chỉ chiếm 7,1%.

Cục CSGT nhận định, các tài xế ô tô tải không đảm bảo về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông, làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Nhà chức trách cho biết việc kiểm soát tốc độ của các tài xế xe tải cũng gặp khó khăn, do lái xe chủ quan, tự tin vào việc có thể phanh và giảm tốc độ của xe theo ý muốn, tuy nhiên trên thực tế do xe chở hàng, tài xế không ước lượng được khoảng cách an toàn, nên khi xảy ra sự việc, tài xế không dừng được xe.

Cục CSGT cũng khuyến cáo với các tài xế xe tải, việc giữ tốc độ và đảm bảo khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường là rất quan trọng. Cảnh sát cũng khuyến cáo các tài xế chấp hành và lưu tâm về khoảng cách giữa các xe như sau:

Tốc độ 60km/h → cách xe trước ít nhất 50m.

Tốc độ 80km/h → cách xe trước ít nhất 70m.

Tốc độ 100km/h → cách xe trước ít nhất 100m.