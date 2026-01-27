Hà Nội mở rộng 6 đoạn tuyến phố quanh hồ Tây lên đến 24m

Sáng 27/1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, đa số đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP - hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, dự kiến quy mô thực hiện dự án khoảng hơn 575ha, trong đó diện tích hồ Tây gần 521ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng).

Địa điểm thực hiện dự án bao gồm toàn bộ diện tích hồ Tây và được giới hạn bởi 14 tuyến đường, phố gồm: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên, Yên Hoa.

Quá trình thực hiện dự án, Hà Nội đề xuất điều chỉnh mở rộng, cải tạo hơn 11,5km tổng chiều dài 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây, gồm: Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá.

Một tuyến phố quanh Hồ Tây (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đoạn tuyến này được điều chỉnh mở rộng quy mô mặt cắt ngang tuyến đường theo Quy hoạch phân khu A6 từ 8,5 đến 9,5m lên 21-24m (lòng đường mỗi bên rộng 7m; dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè phía dân cư hiện trạng rộng 1-3m, vỉa hè phía hồ rộng 5m).

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7m mỗi bên và vỉa hè 5m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Riêng đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, đồng thời cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên.

Đoạn phố Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, chỉ cải tạo vỉa hè.

Dự án cũng thực hiện 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây; bố trí 2 quảng trường nổi có tên là Văn Cao và bến Kim Ngưu. Bố trí cầu Nhật Chiêu, Sâm Cầm có bề rộng trung bình khoảng 10m. Đồng thời đầu tư 6 bến thuyền (3 bến chính, 3 bến phụ).

Đối với quỹ đất phát triển xung quanh sẽ đầu tư, xây dựng công viên bốn mùa hoa, Công viên Đầm Đông, vườn hoa Bến Chùm, ao Thủy Sứ và các công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống chiếu sáng cảnh quan…

Theo UBND TP Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ khoảng hơn 30.000 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2030.

Trong đó, dự án thành phần ban đầu (phục vụ khởi công dự án) là cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa (phường Tây Hồ), với sơ bộ vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện từ quý 1/2026 đến quý 2/2027.

Trình bày ý kiến thẩm tra tại kỳ họp, đại diện Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho rằng, cần rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi nghiên cứu dự án để đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa,...

Bên cạnh đó cần nghiên cứu phương pháp xác định và kiểm soát chặt chẽ số liệu chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạm cư (nếu có) đối với đối tượng bị ảnh hưởng khi giải phóng mặt bằng bởi dự án; đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội.