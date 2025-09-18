Hà Nội kiểm tra thông tin "phù phép rau trôi nổi vào trường học, siêu thị"

Ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến thông tin phản ánh "rau trôi nổi sau khi phù phép nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị".

Liên quan vấn để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch các phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo chuyên đề tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học.

Đồng thời, lựa chọn đơn vị đủ năng lực, đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và cung cấp suất ăn cho các bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý, theo yêu cầu của lãnh đạo Hà Nội.

Báo Dân Việt vừa đăng tải loạt bài: "Rau trôi nổi sau khi phù phép nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" (Ảnh: Báo Dân Việt).

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát đánh giá việc tổ chức các bữa ăn bán trú bán trú cho học sinh, tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm nguyên liệu chế biến của các đơn vị cung cấp nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, xem xét, xử lý trách nhiệm hiệu trưởng các trường trên địa bàn quản lý nếu để xảy ra vi phạm, người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu.

Chủ tịch Hà Nội sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch các phường, xã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Trước đó, báo điện tử Dân Việt đăng tải loạt bài phóng sự điều tra với nội dung "thủ đoạn phù phép rau trôi nổi vào bữa ăn học đường ở Hà Nội".