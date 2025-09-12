5 sinh viên nhập viện sau bữa ăn sáng tại trung tâm giáo dục quốc phòng

Tối 11/9, Trung tâm Y tế Hương Thủy, Sở Y tế thành phố Huế đã tiếp nhận 5 sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Phi Long, Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Thủy, cho biết các sinh viên nhập viện vào buổi trưa và đã được xuất viện vào chiều cùng ngày sau khi sức khỏe ổn định.

Một số sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, cả 5 sinh viên đang học quân sự nội trú tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, thuộc Đại học Huế (phường Phú Bài, thành phố Huế).

Sau khi ăn sáng tại Trung tâm, các sinh viên này xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn và đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi.

Lãnh đạo Đại học Huế cho biết sẽ làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh để làm rõ vụ việc.