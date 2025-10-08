Hà Nội khởi công cầu Thượng Cát hơn 7.300 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Sáng 8/10, UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch; phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, giảm thiểu ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tốc độ hình thành các khu đô thị trong khu vực...

Dự án có điểm đầu tại Km3+504 giao với đường Kỳ Vũ (phường Thượng Cát), điểm cuối tại Km8+731 giao với quốc lộ 23B (xã Thiên Lộc).

Phối cảnh cầu Thượng Cát (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Phương án kết cấu cầu chính là cầu dây văng. Tổng chiều dài cầu và đường hai đầu cầu hơn 5km, bề rộng cầu 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ).

Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng, góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 3,5.

Dự án có vai trò then chốt trong việc tăng cường kết nối khu vực phía Tây Bắc với khu vực đô thị trung tâm của thành phố, chia sẻ lưu lượng với tuyến đường Vành đai 3, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, theo ông Tuấn.