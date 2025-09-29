Hà Nội chưa khởi công dự án công viên hai bên sông Tô Lịch dịp 10/10

Sáng 29/9, theo kế hoạch, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 26) để xem xét, quyết định 24 nội dung thuộc thẩm quyền. Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày.

Đáng chú ý, nội dung về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch đã được đưa ra khỏi chương trình dự kiến của kỳ họp lần này và sẽ trình HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp khác.

Hà Nội cũng chưa khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025) như kế hoạch trước đó.

Nước và cảnh quan hai bên sông Tô Lịch thời gian gần đây đã được cải thiện (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất dự án gần 738.000m2. Địa điểm xây dựng công trình dọc sông Tô Lịch đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường gồm sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Bên cạnh đó sẽ có hạng mục công trình kiến trúc bao gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Dự án cũng xây dựng các hạng mục cây xanh và các trang thiết bị, tiện ích khác.

UBND TP Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 4.665 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán có diện tích khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6ha (đất ở là 36,9ha, đất thương mại dịch vụ là 10,7ha).

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý III/2025 đến quý III/2027.

UBND TP Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất để doanh nghiệp làm công viên hai bên sông Tô Lịch (Ảnh: Nguyễn Hải).

UBND TP Hà Nội cho biết dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là công trình khởi công chào mừng ngày giải phóng thủ đô 10/10, việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết.

Bên cạnh việc bổ cập nước từ hồ Tây, sáng 20/9, nước thải sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá bắt đầu được dẫn qua kênh riêng về sông Tô Lịch tại đập dâng Thanh Liệt, bổ sung khoảng 230.000m3/ngày đêm.

Nước bổ cập từ Nhà máy Yên Xá và hồ Tây sẽ giữ mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.