Hà Nội đón thêm đợt không khí lạnh gây mưa vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ trên 100mm.

Dự báo khu vực Hà Nội cũng có mưa rào và dông phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều và tối.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng đêm 18-20/10, nhiều nơi ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu, gây mưa rào và dông, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa to những ngày tới (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 15/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.