Hà Nội đổi phương án, dự kiến chưa cấm xe máy xăng ở vùng lõi Hoàn Kiếm

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung gửi HĐND thành phố đề nghị thông qua Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Tờ trình bổ sung đề án lần này có nhiều điều chỉnh đáng chú ý, trong đó bỏ quy định cấm xe máy chạy xăng và bổ sung các biện pháp hạn chế theo khung giờ đối với nhiều loại phương tiện.

Trước đó, tại kỳ họp ngày 11/5, HĐND TP Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án do hồ sơ, thông tin chưa bảo đảm điều kiện trình.

Theo tờ trình mới, việc thí điểm vùng phát thải thấp sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 1/7 đến 31/12, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm với hai khu vực.

Khu vực 1 có diện tích khoảng 0,5km2, dân số khoảng 20.000 người, được bao quanh bởi các tuyến phố Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ.

Tại đây, thành phố đề xuất cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ, gồm xe máy, ô tô và các loại xe cơ giới khác từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo UBND TP Hà Nội, quy định này thực chất kế thừa mô hình không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã được triển khai từ năm 2016. Thành phố cũng đang nghiên cứu mở rộng phố đi bộ từ ngày 1/7, trong đó hai tuyến phố Lý Thái Tổ và Nguyễn Hữu Huân có thể được bổ sung vào khu vực đi bộ.

Khu vực 2 nằm trong phạm vi phố cổ, được bao quanh bởi các tuyến Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay.

Trong khu vực này, chỉ xe ưu tiên và các phương tiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới được lưu thông.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của đề án là Hà Nội không còn đề xuất cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoạt động trên nền tảng công nghệ từ ngày 1/7 như phương án trước.

Thay vào đó, thành phố chỉ đưa ra định hướng “khuyến khích hạn chế hoạt động” đối với nhóm phương tiện này và thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện hoặc phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

UBND TP Hà Nội lý giải việc cấm ngay xe máy xăng của tài xế công nghệ sẽ tác động trực tiếp tới lực lượng shipper, xe ôm công nghệ và lao động nền tảng - những người phụ thuộc vào phương tiện để tạo thu nhập.

Theo tính toán của thành phố, nếu áp dụng lệnh cấm ngay tại khu vực lõi Hoàn Kiếm, khoảng 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động sẽ bị ảnh hưởng. Khu vực này hiện ghi nhận hơn 1 triệu giao dịch mỗi tháng, phục vụ trên 350.000 người dùng và liên quan đến hơn 1.000 nhà hàng, hộ kinh doanh. Khảo sát 1.759 tài xế cho thấy 61% chưa từng sử dụng xe điện.

Những băn khoăn phổ biến gồm giá xe, thời gian sạc, tuổi thọ pin, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc cũng như hệ thống trạm sạc còn hạn chế. Đối với người dân sử dụng xe máy cá nhân, thành phố khuyến khích chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch hoặc phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình của Chính phủ và thành phố.

Giai đoạn 2, từ ngày 1/1 đến 31/12/2027, Hà Nội mở rộng vùng phát thải thấp sang phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Phạm vi thí điểm được giới hạn bởi các tuyến Nguyễn Du - Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Hàng Đậu - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp - Điện Biên Phủ - Hàng Bông - Cửa Nam - Lê Duẩn.

Ngoài việc duy trì các biện pháp hạn chế ở giai đoạn 1, thành phố dự kiến không cho phép lưu thông đối với ôtô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng công nghệ.

Giai đoạn 3, từ năm 2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp được mở rộng ra toàn bộ khu vực bên trong vành đai 1, gồm 9 phường. Ranh giới được xác định bởi các tuyến Hoàng Cầu - Đê La Thành - Ô Chợ Dừa - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Nghi Tàm - Âu Cơ - An Dương Vương - Lạc Long Quân - Bưởi - Cầu Giấy.

Trong giai đoạn này, thành phố tiếp tục duy trì các quy định của giai đoạn trước, đồng thời không cho phép xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 lưu thông trong vùng phát thải thấp đối với nhóm phương tiện không kinh doanh vận tải công nghệ.

Theo kế hoạch, Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 sẽ được trình HĐND TP Hà Nội xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 2/6.